Melikgazi'nin eğlenceli atölyelerinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Melikgazi Belediyesi’nin tasarımdan sanata, bilimden el becerisine kadar çok geniş bir yelpazeyle 7-10 yaş grubundaki çocuklar için eğlendirirken öğreten, yarıyıl atölyeleri yoğun ilgi gördü.

Çocuklara tatilde eğlence ve öğrenme fırsatı sunduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şirintepe, Alparslan Türkeş, Yeniköy, Gesi Fatih, Esenyurt Sosyal Tesislerimizde düzenlediğimiz yarıyıl atölyelerimizde çocuklarımız gönüllerince eğlendi. Çanta boyama, taş boyama, kalemlik kumbara, saat boyama, cam vitray boyama, filografi, seramik saksı, karton maske, kuş evi, 3D maket yapımı gibi birçok atölye düzenledik. Bu özel etkinlikler ve kurslarda, çocuklara yeni beceriler kazanma ve eğlenirken öğrenme fırsatı sunduk. Çocuklar, çeşitli alanlarda deneyim kazanarak yarıyıl tatilini keyifli bir şekilde geçirme imkânı buldular. Birbirinden farklı atölyelerde çocuklar üretim yapma ve kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, becerilerini de keşfettiler. Bu çeşitli atölyeler ile çocukların yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmelerine imkan sağladık. Yani onların tatil dönemini daha anlamlı hale getirdik. Etkinliklerimize katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, başarılı bir eğitim dönemi dilerim” dedi.