Adı var kendi yok: Kalenderhane Cürcürler Camii

Bu caminin yerinde Osmanlı Döneminde Bayram Paşa tarafından yaptırılan Kalenderhane Tekkesi ve eski Cürcürler Camisi bulunuyordu. Aynı zamanda bu mahalleye Kalenderhane Mahallesi de deniyordu. Zaman içinde harabeye dönen ve Cumhuriyet döneminde buharlaşan bu tekkenin olduğu yere 1994 yılında hem tarihi mahalle ismini, hem de işlevini çağrıştırıcı bir isim verilerek, yaklaşık 300 metrekare büyüklüğünde bir camii inşa edildi.

Bu caminin kuzey istikametinde batıdan doğuya doğru aynı hat üzerine yaklaşık 100 metre aralıklarla dört adet kümbet bulunmaktadır. En batıdakiler, İkiz Kumbetler olarak anılan Emir Türbeleri ile Hacip Çavlı ve Uluhatun Türbesidir.

Minareli, Kubbeli, son cemaat mahalli olan modern zaman camilerinden Kalenderhane Camiinin adı dışında tarihi hiçbir özelliği yok. İç mekan içindeki beton sütunlar, caminin üç cephesini kuşatan hanımlar mahfilini taşıyarak tavana destek oluyor. Mihrabın olduğu güney cephesi ise dört metre kadar yükseklikte, yeşil ve mavi tonlarda seramik kaplamayla tamamen döşenmiş. Aynı seramik hutbenin verildiği minberde de kullanılmış.

Mahalle camisi olmasına rağmen sadece bir safı dolduramayacak kadar bir cemaatin iştirak ettiği teravih namazında sayıları iki elin parmakları kadar sayıda gençlerin de bulunması sevindiriciydi.