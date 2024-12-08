Afet bilinci ve arama kurtarma söyleşisi düzenlendi
Kocasinan Belediyesi ve Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği ortaklığında 'Arama Kurtarmada Öncelikler, Acil Durum Tatbikatının Önemi ve Afet Bilinci Eğitiminin Faydaları' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.
Etkinliğe, ANDA Arama Kurtarma, İHH Arama Kurtarma, Türkuaz Arama Kurtarma, Koza Altın Madeni Arama Kurtarma, Damla Gönüllülük Hareketi, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Kulübü ve Kayseri Amatör Telsizciler Derneği gibi sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katılım sağladı.
Söyleşiye ayrıca Kayseri İl AFAD Müdürü Rıfat Genç, Kayseri Birlik Müdürü Hasan Say, Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak, Kocasinan Belediyesi Afet İşleri Müdürü İbrahim Sarıçiçek, Gökbörü Derneği Başkanı Osman Şahan ve Kayseri’deki çeşitli STK liderleri ile üniversite kulüplerinden üyeler katıldı.
Söyleşide konuşmacı olarak Kayseri İl AFAD Müdürü Rıfat Genç, AFAD Birlik Müdürü Hasan Say ve AFAD Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak yer aldı.