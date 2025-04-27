İlim Yayma Cemiyeti'nde Hizmet İçi Eğitim: Osman Gerçek İslam Dünyası ve İslami Hareketleri anlattı

Araştırmacı yazar Osman Gerçek'in katılımıyla gerçekleşen son oturumda, "Son Yüzyılda İslam Dünyası ve İslami Hareketler" konusu ele alındı.

Gerçek, İslam dünyasının tarihsel sürecine ışık tutarak, İngilizlerin 1600'lü yıllarda kurduğu Doğu Hindistan Şirketi'nin Hint coğrafyasında 250 yıl boyunca süren ekonomik ve siyasi egemenliğinin Müslüman toplumlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Osmanlı coğrafyasında yaşanan değişimleri de değerlendiren Gerçek, Karlofça Anlaşması (1699) ile başlayan toprak kaybı ve sonrasında gelen gerileme döneminin önemine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz 300 yıl boyunca İslam dünyasında yaşanan geri kalmışlık ve değişimler üzerine konuşan Gerçek, 20. yüzyılda İslami yönetimlerin tasfiye edilmesiyle Müslüman toplumların ayakta kalma çabalarına yöneldiğini belirtti. İslami hareketler, tarikatlar ve cemaatler bağlamında ortaya çıkan organizasyonların tarihi seyri üzerine değerlendirmelerde bulunan Gerçek, direniş ve diriliş hareketlerinin mücadele sürecini ele aldı.

İslam toplumlarının bilgiye, eğitime ve ümmet şuuruna olan ihtiyacına dikkat çeken Gerçek, günümüzde sürdürülen İslami gayretlerin bu olumsuzluklardan kurtulma çabası olarak yorumlanabileceğini ifade etti. İlim Yayma Cemiyeti'nin de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gerçek, eğitim ve bilinçlenmenin önemine dikkat çekti.