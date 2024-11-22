AGÜ’de "Macarların Mimari Tasarımları Türkiye'de" Sergisi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde ve 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında düzenlenen, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Türkiye'de Macar mimarların gerçekleştirdiği ve gerçekleştiremediği projelerin, poster sunumları şeklinde sergilendiği "Macarların Tasarımları Türkiye'de" sergisi Sümer Kampüsü’nde açıldı.

Büyük Ambar Konferans Salonu fuayesinde gerçekleştirilen serginin açılışına Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de katıldı.

Açılışını Büyükelçi Matis ile AGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu ve Prof. Dr. İrfan Alan’ın yaptığı sergiye, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Dr. Gergő Máté Kovács, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, AGÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Asiliskender, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi temsilcileri, üniversitenin akademik personeli ve davetliler katıldı.

Şimdiye kadar birçok ülke ve şehirde açılan sergi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nin iş birliğiyle Türkiye, Macaristan, İtalya ve Almanya’da titiz bir arşiv taraması sonucu hazırlandı.

Macar mimarların dönemin Türkiye’sine katkıları, projelerinin detayları ve tasarım süreçleri hakkında ziyaretçilere tarihsel bir perspektif sunan sergi, Türkiye ve Macaristan arasında tarih, mimarlık ve kültür alanlarında güçlü bir bağ kurma amacıyla birçok önemli kurum ve kuruluşun iş birlikleriyle düzenlendi.

Ücretsiz olan sergi 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

