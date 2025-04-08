Aile ve Eğitim Danışmanı Gözüm, 'Zihinlerimiz işgal ediliyor'

Aile ve Eğitim Danışmanı Ebubekir Gözüm, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Geleceğe Mektuplar" programında, moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Medyanın gençlere umutsuzluk aşıladığını ifade eden Aile ve Eğitim Danışmanı Ebubekir Gözüm, “Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, gerçekten medya o kadar kötülükleri pompalıyor ki 80 milyonluk Türkiye’mizde hiç mi güzel bir şey olmuyor sorusunu aklımıza getiriyor. Çok güzel insanlar var, çok güzel işler yapılıyor. Neden bunlar paylaşılmıyor? hani bazı kitleler şunu söyleyebiliyor. Verilere bakıyoruz kadın cinayetleri, tacizler, hırsızlık, ölüm bu oranların hiçbiri düşmüyor, medyada her gün artmasına rağmen düşmüyor. Acaba birilerinin aklına karpuz kabuğu düşürmüş olmuyor mu bu haberler?Bir diğer açıdan baktığınızda, insanların umutları çalınıyor, ümitleri çalınıyor. Bugün gençlere sorduğunuzda, gençler "ümitsiz" derler, yani "Nereye gidiyoruz, ne olacağız?" Bu sorunun cevabını bulamıyorlar. Benim çok sevdiğim ve sürekli kullandığım bir söz var: "Elinizi bağlarsanız kurtulursunuz, ayağınıza prangalar takılırsa kurtulursunuz, bütün esaretten kurtulursunuz ama zihninizi iptal ederseniz, kurtulamazsınız." Bugün yapılan aslında bir zihin işgalidir; bugün zihinlerimiz işgal ediliyor ve oraya ümitsizlik, umutsuzluk, yok oluş salgılanıyor, sürekli yerleştiriliyor. Dolayısıyla, eğer gelecekten de ümidinizi kaybetmişseniz, umudunuz yoksa, bu sefer çalışmak boş geliyor, okumak boş geliyor. Zaten birileri bir şekilde işini yürütüyor, benim okumama gerek yok, okuyanlar ne olmuş ki? vesaire gibi, gençlerde özellikle böyle bir umutsuzluk oluyor” şeklinde konuştu.