Ak Parti'de adaylar netleşiyor: Sırrı yüzde 25.4 çözecek

%25,4’lük Emanete giden oyları geri getirebilecek tek aday

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı adaylık sürecinde, en fazla üzerinde durulması gereken husus, 31 Mart yerel seçimlerinde, Kayseri'de Ak Parti’den YRP (Yeniden Refah Partisi ve SP (Saadet Partisi)’ne giden %25,4’lük emanet oyları hangi adayın geri getirebileceği hususu üzerinde duruluyor.

Ak Parti’nin kalesi mesabesinde olan Kayseri’de hem genel hem de yerel seçimlerde kaybettiği emanet oyları toparlayacak, emanet olarak Milli Görüşe geçen oyların büyük bir bölümünü geri getirebilecek, Ak Parti küskünlerini ve uzaklaşanları yeniden saflarına çekebilecek, Milli Görüş tabanıyla da barışık bir aday üzerinde yoğunlaşılıyor.

Fatih Üzüm’ün Durumu

Özellikle genel ve yerel seçimlerde Ak Parti’nin Kayseri’de kaybettiği ve neredeyse dört Ak Partili’den birinin herhangi bir nedenle Milli Görüş tabanlı YRP ve Saadet Partisi’ne kaymasına neden olmuş, bir nevi Kayseri’de Ak Parti’nin orekstra şefi konumunda olan Fatih Üzüm’ü, teşkilat içinde öne çıkarmak isteyenler, onu öne çıkarabilecek ve yeniden İl Başkanı olmasını sağlayacak gerekçeler ve özellikler bulmaya çalışıyorlar. Kayseri’deki bu oy kaybının nedenlerini Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Hükümetinin genel politikalarına havale ederek, yerelde yapılan çalışmaların kusursuzluğu ve mükemmelliğini öne çıkararak, Fatih Üzüm’e bir zemin oluşturmak istiyorlar.

Şu ana kadar yaşanan kongreler sürecinde İl Başkanı Fatih Üzüm’ü en şanslı kılan hususlardan en önemlisi, Ak Parti’nin karar vericilerinin değişim riskinden uzaklaşarak, statükoyu ve mevcut adaylarla yürüme eğilimini ön plana çıkarmalarıdır.

Özellikle Kocasinan ve Melikgazi Kongrelerinde de aynı adaylarla statükonun korunmuş olması, Başkan Fatih Üzüm’ün de önünü açıyor ve şansını artırıyor.

Fatih Üzüm, görev süresi boyunca parti teşkilatında bazı kesimlerden destek almış olsa da, bazı çevreler onun yerine yeni bir isim istiyor. Üzüm’ün yetersiz olduğu gerekçesiyle önerilen değişim çağrıları, parti içindeki farklı görüşleri de su yüzüne çıkartmış durumda. Üzüm’ü destekleyen grup ise deneyimli liderin partinin sürekliliği için tekrar görevde olmasını savunuyor.

Fevzi Konaç’ın Adaylığı

Fevzi Konaç, eski Baro Başkanı ve hukukçu kimliği ile dikkat çeken bir isim. Kayseri’deki farklı çevrelerden de geniş bir kabul gören Konaç, parti teşkilatındaki dengeyi sağlamaya yönelik çalışmalara öncülük edebilir. Konaç’ın geçmişteki tecrübeleri ve toplumdaki güvenilir imajı, onu başkanlık için güçlü bir aday yapıyor.

Kaybedilen emanet oylar dikkate alındığında adı geçen mevcut İl Başkanı adayları içinde en çok üzerinde durulan isim Avukat Fevzi Konaç.

Milli Görüş geçmişi ve o tabanla barışık olması, Kayseri Baro Başkanlığı kariyeri, muhafazakar camialarla ve sivil toplum kuruluşları içinde ortaya koyduğu birikim, sosyal, siyasi ve ticari hiçbir akçeli işlere bulaşmamış olması, Kayseri’de her kesim tarafından tanınıp seviliyor olması Avukat Fevzi Konaç’ı bir adım öne çıkarıyor.

Ferhat Akmermer’in Adaylığı

Ferhat Akmermer, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı olarak tanınan bir isim. İş dünyasındaki deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarındaki aktif rolüyle Akmermer, ekonomi ve iş dünyası perspektifini AK Parti’ye kazandırma vaadiyle öne çıkıyor. Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun desteğini alan Akmermer, teşkilat ve iş dünyası arasındaki güçlü bağlantıları ile partiye yeni bir vizyon katmayı amaçlıyor.

Parti İçindeki Rekabet ve Kayseri’nin Önemi

Bu üç isim arasındaki rekabet, sadece Kayseri’deki yerel dengeyi değil, AK Parti’nin genel politikalarını da etkileyebilir. Kayseri, AK Parti için stratejik bir il olarak görülüyor ve buradaki il başkanının kim olacağı, parti için önemli bir test olacak. Yeni bir isim, yerel seçimlere ve AK Parti’nin genel merkezdeki politikalarına nasıl etki eder, bu da büyük bir merak konusu.

% 25,4'ün büyük bölümünü kim geri getirebilecek

Kayseri Ak Parti tabanından YRP'ye kayan 151.584 seçmen (%19,74) ve Saadet Partisi'nde bulunan 43,461 seçmen (%5,66)'den büyük bir bölümünü yeniden kazanabilecek ve geri getirebilecek aday, İl Başkanlığı düğümünü çözecek.

Ak Parti’nin gelecek vizyonunu belirleyecek bu seçimde, parti oylarının düşen eğilimini yeniden yukarılara çekmek, Ak Parti’den herhangi bir nedenle uzaklaşan %25.4’lük oyları geri döndürülebilecek bir aday üzerinde mi durulacak, yoksa mevcut erime eğilimine rıza gösterip, aynı başkanla aynı şekilde devam edelim mi denilecek, karar Ak Parti kurmaylarının.

Kayseri İl Başkanlığı için yapılacak seçim, hem parti içindeki gruplaşmaların hem de genel merkezle olan ilişkilerin bir sonucu olacak gibi görünüyor.

