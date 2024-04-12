Ak Parti en çok oyu Kayseri'de kaybetti

AK Parti büyükşehirlerde en çok oyu Kayseri'de kaybetti. Kayseri'de 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti büyükşehirlerde en çok oyu Kayseri'de kaybetti. 

Ak Parti en çok oyu Kayseri'de kaybetti
Kayseri GündemEditör

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre AK Parti bir önceki seçimlere göre yüzde 39,09 oranında oy kaybı yaşadı. Bu oranlara göre AK Parti büyükşehirler arasında en çok oyu Kayseri’de kaybetti.

Ak Parti en çok oyu Kayseri'de kaybetti

Haber Merkezi
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