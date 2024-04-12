Suç makinesi firariler özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla çok sayıda suç kaydı bulunan cezaevi firarisi ve aranması bulunan şahıslar Polis Özel Harekat destekli operasyonla yakalandı.

Suç makinesi firariler özel harekat destekli operasyonla yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla çok sayıda suç kaydı bulunan cezaevi firarisi ve aranması bulunan şahıslar Polis Özel Harekat destekli operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 suç kaydı bulunan, çocuğun cinsel istismarı, cezaevi firarisi ve silahla yaralama suçundan aranması bulunan A.B. (28) ve 28 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (37) saklandıkları yerlerde Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, yapılan aramalarda üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Suç makinesi firariler özel harekat destekli operasyonla yakalandı
Suç makinesi firariler özel harekat destekli operasyonla yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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