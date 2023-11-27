AK Parti İl Başkanı Üzüm, “Belediye Başkanlığı aday adaylığı için yaklaşık 50 başvuru var”

. Temayülün en güzel özelliği şu; önce anket gibi 4 tane soru var ve altında 2 tane kutucuk var. Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsanız ismi girilmesi diye, zaten temayülün amacı teşkilatlarda daha önce görev almış meclis üyelerimizden, ilçe başkanlarımızdan ve mahalle başkanlarımızdan farklı isim gelirse ona da bu başvuruyu yaptırmak” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ‘Nöbetçi Vekil’ uygulaması kapsamında bir araya geldi. Uygulamaya; AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Milletvekili Fatih Üzüm, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ve parti temsilcileri katıldı. Uygulamada, ilerleyen süreçlerde faaliyete geçirilecek plan ve projeler konuşuldu.

‘50’YE YAKIN ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU VAR’

Belediye başkanlığında şu an başvuru aşağı yukarı 50’ye yakın ama bu temayülün amacı zaten bu. Temayülün en güzel özelliği şu; önce anket gibi 4 tane soru var ve altında 2 tane kutucuk var. Belediye başkanı olarak kimi görmek istiyorsanız ismi girilmesi diye, zaten temayülün amacı teşkilatlarda daha önce görev almış meclis üyelerimizden, ilçe başkanlarımızdan ve mahalle başkanlarımızdan farklı isim gelirse ona da bu başvuruyu yaptırmak. Bizim başvuru sürecimiz devam ediyor. 3 Aralık'a kadar istifa süreci devam ediyor. Şimdi bu temayül sonuçlarına göre Genel Merkezi inceleyecek. Aday adayı sayımız biraz daha artacak çünkü bazı arkadaşlarımıza diyeceğiz ki; sen şu görevden fedakarlık yap ve başvurunu yap. Aday adayı sayımız da bu; 50 civarında.

‘SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ VE DEVLET BAHÇELİ LİDERİMİZİN VERDİĞİ KARAR DOĞRULTUSUNDA SAHAYA BERABER YİNE TEK YUMRUK OLARAK DAĞILIRIZ’

Cumhur İttifakı konusunda alınan kararlar doğrultusunda sahada tek yumruk olarak çalışmaların sürdürüleceğini söyleyen Başkan Üzüm, “Genel Merkezde üst düzey üçer kişilik heyetler halinde birkaç gün içinde toparlıyorlar. Görüşmeler bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli liderimizin verdiği karar doğrultusunda sahaya beraber yine tek yumruk olarak dağılır ve çalışmalarımızı yaparız. Yine amacımız 17-0. Biliyorsunuz biz 16 belediyeyi seçimlerde kazanmıştık. Sonra Mustafa İlmek başkanımızın da bize geçişiyle birlikte Kayseri'de tüm belediyeler Cumhur İttifakı'nda tabii ki amacımız aynı doğrultuda çalışmak. Biz de sorgulama olmaz, Cumhur İttifakı'nın dokunulmazlığı bizim için en önemli kriterdir. Biz de birkaç gün içinde gelecek bu kararı bekliyoruz” diye konuştu.