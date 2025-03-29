Ak Parti Kayseri Teşkilatı Ramazan'da Gönüllere Dokundu

Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı'nın Ramazan programı çerçevesinde adeta her gün onlarca programla sahura kadar uzayan koordinasyonla farklı kesimlerle bir araya gelmeye ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıldı.

İl Başkanı Hüseyin Okandan ve ekibinin koordineli çalışmalarıyla yüzbinleri aşan sayıda kitlelere ulaşılmaya çalışıldı.

1868 RKM programı çerçevesinde 4816 farklı etkinlik düzenlenirken, 8300’den fazla ihtiyaç sahibi aile ziyaret edildi ve 1500’den fazla Gönül Sofrası kuruldu.

Ramazan ayının başından itibaren 16 ilçede esnaf, hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelen teşkilat mensupları, hemşerileriyle gönül bağlarını güçlendirdi. İlçe ziyaretlerinde çocuklar da unutulmadı; ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık hediyeler dağıtılırken, AK Ramazan aracıyla pamuk şeker, patlamış mısır, balon ve çeşitli ikramlar sunuldu.

28 Mart Tatava Günü’nde 571 çocuğa bayramlık hediyeler takdim edilirken, 8 Mart Cumartesi günü 16 ilçenin 710 mahallesinde eş zamanlı olarak 1038 ihtiyaç sahibi aile ziyaret edildi. Bu ziyaretlerin ardından toplamda 2400’den fazla aileye ulaşıldı.

Gençlik kolları teşkilatı, “İftara 5 Kala” programıyla iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik (su, kete ve hurma) dağıtımı yaptı. Üniversiteli öğrencilere sahur ziyaretleri, cami çıkışı ikramlar ve gençlik buluşmaları düzenlendi. Kadın kolları teşkilatı ise hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler gerçekleştirerek kadın esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Kayseri Teşkilatı, Ramazan ayında ilçelerde dokunulmadık ihtiyaç sahibi aile bırakmamak için özveriyle çalıştı. Gönül Sofraları’nda hemşerilerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu Ramazan’da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına misafir olmayı bir düstur edinen teşkilat, gönüllere dokunmaya devam ediyor.