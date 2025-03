Misafirperverliğin simgesi kolonya satışları arttı

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kolonyaya olan talep hızla arttı. Vatandaşların en çok limon ve tütün kolonyasına rağbet gösterdiğini belirten işletme sahibi Veysel Can Emün; "Geçen seneye göre bir tık düşük aslında kolonya satışlarımız ama bu sene de tabii yine iyi, güzel gitti. Millet rağbet var, yani şu anda satışlarımız çok güzel. Çok fiyat değişikliği oldu aslında ama biz değiştirmedik, çünkü her eve kolonya girsin diyerekten şu andaki fiyatlarımızda 75 TL’den başlıyor, 100 TL’ye var, 150 TL’ye var; yani her çeşitten kolonyamız mevcut. Şu anda bayram yoğunluğu bize 2 hafta öncesinden başladı. 2 haftadır evimize zor gidiyoruz. Sayı verecek olursak, 600’e yakın kolonya vermişizdir bir hafta içinde. Müşterilerimiz genellikle limon veya tütün kolonyası tercih ediyorlar ama biz son 3 senedir Meram çiçeği kolonyası getirdik ve Kayseri’de çok rağbet gördü. Bu kolonya, bunu ilk biz yaptık, getirdik ve şu anda da çok güzel satışı mevcut. Genellikle çiçek kolonyaları mevcut; Meram çiçeği, kiraz çiçeği gibi. Onlara rağbet olduğu için onları satış yapıyoruz. Hayırlı bayramlar herkes” ifadelerini kullandı.