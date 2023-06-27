Kayserispor’dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

2021- 2022 sezonu öncesi Erzurumspor’dan Kayserispor’a transfer olan futbolcu Emrah Başsan’ın sarı kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi sona erdi. Kayserispor ile olan mukavelesinin bittiğini açıklayan 31 yaşındaki futbolcu Emrah Başsan yaptığı açıklamada, “Kayserispor'la profesyonel sözleşmem sona erdi. Zamanı geldiğinde yaşanan süreçlere yönelik tabii ki açıklama yapacağım. Konuyla ilgili herkes bir şey söylese de, benim hem saha içinde hem de saha dışında karakterimi, duruşumu ve dürüstlüğümü birlikte çalıştığım, beni tanıyan herkes bilir. Yaşanan süreçlerdeki gerçekleri zamanı geldiğinde tüm futbol camiası öğrenecek. Teşekkürler” açıklamasında bulundu.

Kayserispor formasıyla 66 maça çıkan tecrübeli futbolcu Emrah, sarı kırmızılı forma ile toplamda 10 gol attı.