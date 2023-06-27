Kayserispor'dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren futbolcu Emrah Başsan yaptığı yazılı açıklamada, 'Kayserispor'la profesyonel sözleşmem sona erdi. Zamanı geldiğinde yaşanan süreçlere yönelik tabii ki açıklama yapacağım' dedi.

PAYLAŞ
  • 27.06.2023 20:35
  • Güncelleme: 27.06.2023 20:35
  • 59
Kayserispor'dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

2021- 2022 sezonu öncesi Erzurumspor’dan Kayserispor’a transfer olan futbolcu Emrah Başsan’ın sarı kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi sona erdi. Kayserispor ile olan mukavelesinin bittiğini açıklayan 31 yaşındaki futbolcu Emrah Başsan yaptığı açıklamada, “Kayserispor'la profesyonel sözleşmem sona erdi. Zamanı geldiğinde yaşanan süreçlere yönelik tabii ki açıklama yapacağım. Konuyla ilgili herkes bir şey söylese de, benim hem saha içinde hem de saha dışında karakterimi, duruşumu ve dürüstlüğümü birlikte çalıştığım, beni tanıyan herkes bilir. Yaşanan süreçlerdeki gerçekleri zamanı geldiğinde tüm futbol camiası öğrenecek. Teşekkürler” açıklamasında bulundu. 

Kayserispor formasıyla 66 maça çıkan tecrübeli futbolcu Emrah, sarı kırmızılı forma ile toplamda 10 gol attı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Akar ve Büyükkılıç'tan Develi ile Hacılar'a 'teşekkür' ziyareti

Akar ve Büyükkılıç'tan Develi ile Hacılar'a 'teşekkür' ziyareti

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı mesajı

Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

Kayserispor'dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

Kayserispor’dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

DAHA FAZLA
Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Kadın Kooperatifi Fuarı'nda kadınlar, 35 firmayla uzun vadeli iş bağlantısı anlaşması yaptı

Kadın Kooperatifi Fuarı'nda kadınlar, 35 firmayla uzun vadeli iş bağlantısı anlaşması yaptı

Bakan Özhaseki: 'Sizlerin duası olmadan bu işlerin altından kalkamayız'

Bakan Özhaseki: “Sizlerin duası olmadan bu işlerin altından kalkamayız”

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin deprem konutu tamamlanacak'

Bakan Özhaseki: “Sene sonuna kadar 311 bin deprem konutu tamamlanacak”

Büyükşehir'in mezarlık içi ücretsiz ulaşım hizmeti tam not aldı

Büyükşehir'in mezarlık içi ücretsiz ulaşım hizmeti tam not aldı