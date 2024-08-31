Ak Parti'liler Kapuzbaşı Şelalesi'nde bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelaleleri’ni ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç; "El ele vererek buradaki sıkıntıları giderip, gerçekten Allah vergisi, dünya harikası bu güzel bölgenin şelalelerini gündeme taşımak, ulaşılabilir olmasını sağlamak adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Bizde şikâyet etmek yok, sorunları gidermek var” dedi.

Başkan Büyükkılıç; ilçe ziyaretleri çerçevesinde eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri’nin turizm, tarım ve hayvancılık ile halıcılık gibi pek çok alanda marka değerlere sahip ilçesi Yahyalı’nın Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Kapuzbaşı Şelaleleri’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ayrıca AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yıldız, Ahmet Sarıkaya ve Ahmet Kahveci, eşlik etti. Şelaleler diyarı Yahyalı’da ilk olarak Göksu Şelalesi’ni ziyaret eden Büyükkılıç, eşi ve Akar ile beraberindekiler yenilenen sallanan köprü ve doğa harikası şelale çevresinde incelemelerde bulundular. Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve beraberindeki heyet daha sonra dünyaca ünlü Kapuzbaşı Takım Şelaleleri’nden Güney Şelale ve Elif Şelalesi’ne geçti. Beş tanesi büyük, iki tanesi küçük olmak üzere yükseklikleri 30 ile 70 metre arasında değişen 7 şelaleden Güney Şelalesi ziyaretinin ardından, Büyükkılıç, Akar, Üzüm ve milletvekilleri, Elif Şelalesi’nde Kapuzbaşı Mahallesi sakinleri ile buluştu. Programda mahalle sakinlerine hitap eden ve bölgeye ulaşımda yaşanan sorunla ilgili bir anısını anlatarak geçmişten bugüne yaşanan değişime dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “1990’lı yılların başı, eşimle beraber, doktor arkadaşlarla beraber buraya gelmiştik. O zaman geldiğimiz de yol diye bir şey yoktu, stabilize yollardan geçerek burayı ziyaret etmiştik. Bu bölgeye geldiğimizde içimiz sızlıyordu. Burasının hizmete ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Esat Başkanımızın gayretiyle, teşkilatlarımızın bize hatırlatmasıyla, Sayın Valimizi de göz ardı edemeyiz, kendisine teşekkür ediyoruz, el ele vererek buradaki sıkıntıları giderip, gerçekten Allah vergisi, dünya harikası bu güzel bölgenin şelalelerini gündeme taşımak, ulaşılabilir olmasını sağlamak adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Sizin kadirşinaslığınız, bizlere yapmış olduğunuz dua elbette bizim için çok önemli ve anlamlı” şeklinde konuştu. Büyükkılıç, yapılan hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Bugün de burada bizleri onurlandıran değerli Bakanımıza, kıymetli heyetimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Tüm birimlerimize teşekkür ederek inşallah daha güzel hizmetlerle sizi buluşturmak bizim asli görevimiz diyoruz. Bizde şikâyet etmek yok, sorunları gidermek var, dua almak var. Mevla’m bizi sizlere layık kılsın. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyoruz. Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı gönül insanlarının yoğun olduğu bu bölgeye minnettarız. El ele, gönül gönle inşallah daha güzel günlere” ifadelerini kullandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise cennet vatanın bir başka cennet köşesinde olmanın heyecanın yaşadıklarını dile getirerek, şunları söyledi;

"Geldiğimiz andan itibaren cennet vatanımızın bir başka cennet köşesinde sizlerle beraber olmanın huzurunu, güvenini, zevkini, heyecanını yaşıyoruz. Burada bazı ihtiyaçlar var. Bunları yapa yapa ilerleyeceğiz. Kapuzbaşı Şelalesi’nde bunları yaparken, Yahyalı’da yaparken, Kayseri’de yaparken bütün Türkiye’de de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde 85 milyon tek yumruk, tek yürek olarak çalışmaya devam edeceğiz ve çok daha rahat, çok daha güzel günlerde, Allah’ın izniyle, sizlerin sevgisi, güveni ve duasını aldığımız ilhamla, gayretle yaşayacağız. Bugünlere gelmemizde emeği geçen belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, valilerimiz ve görev yapan herkese en içten duygularla şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Bu memleket bizim, onun için biz de durmadan, beklemeden, gece, gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz ve Allah’ın izniyle de başaracağız.”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve heyetini dünyaca ünlü Kapuzbaşı’nda görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de; "Niagara Şelalesi’nden sonra Dünya’nın ikincisi, 70 metreden akan bir şelale. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Memduh Başkanımıza, 41 mahallemiz adına yürekten teşekkür etmek istiyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Dikme yolundan Kapuzbaşı’na kadar olan yolu, kızacağını biliyorum ama Dr. Memduh Büyükkılıç Bulvarı olarak, gönlümden koydum adını. Sağ olsun emek verdiler, Büyükşehir Belediye Başkanımız görmüş olduğumuz konforu sağladılar. Biz de ona teşekkür etmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu. Öztürk, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a da teşekkür ederek; "Sağ olsun, bu ülkeye terörle mücadele de çok büyük emekleri geçmiş, bizim bir değerimiz, gururumuz hem de Kayseri milletvekili olmasından son derece mutlu olduğumuz Hulusi Paşa’mız da burada, kendilerine sizler adına teşekkür etmek istiyorum” dedi. Öte yandan Yahyalı ilçesi Büyükçakır Mahallesi’ni de ziyaret eden Büyükkılıç, Akar ve beraberindeki heyet, burada mahalleli ile bir araya gelerek çocuklar ve gençlere forma dağıttı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe teşkilatı ile iş birliği halinde, ‘biz bir takımız’ sloganı ile mahallelerde forma dağıttıklarını belirterek, “Biz bir takımız derken bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, mahalle başkanlarımızla, muhtarlarımızla biz bir takımız. İlçe başkanımıza ve yönetimine gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu. Vatandaşlar da ilgi, alakaları ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.