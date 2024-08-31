Kayseri'nin görülmeye değer doğal güzellikleri

Kayseri’de birbirinden farklı doğal ve yeşillik alanlar bulunuyor. Doğa ve sakinlik isteyenlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de vazgeçilmezi bazı doğal güzellikler haberimizde.

Derevenk Vadisi: Kayseri’nin Talas ilçesine yer alan Derevenk Vadisi, isminin ‘venk’ eki Ermenice de kilise anlamına gelir. Derevenk Vadisi2nde tarihi kiliseler, patikalar, tarihi evler gibi yapılar bulunuyor. Doğa yürüyüşü olarak gözde yerlerden olan Derevenk Vadisi’nde baharda vadide akan su yüksek oluyor, Ağustos gibi ise su akışı olmuyor. Vadinin iki tarafında mağaralar bulunuyor. Hem doğa hem de tarihi bakımdan zengin olan vadide yürüyüş yaparak gezmenin yanı sıra kampçılar da uğrak yer olarak kullanıyor.

Zamantı Irmağı: Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı, 50 kilometre uzunluğunda Kayseri’ye ise 145 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Zamantı Irmağı’na rafting severlerinde yoğun ilgisi oluyor. 13 kilometrelik rafting alanı sporseverlere ev sahipliği de yapıyor. Irmak’ta aynı zamanda piknik ve mesire alanları da doğal güzellikte vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor. Aladağlar Milli Park içerisinde bulunan Zamantı Irmağı’nın giriş ücreti bulunuyor.

Şeker Gölü: Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Şeker Fabrikası içerisinde yer alan Şeker Gölü, koruma altında tutuluyor. Doğal güzellikleri ve tarihi geçmişi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerinde uğrak noktası olan Şeker Gölü’nün eski adı ise Keykubat Gölü’dür. Sebebi ise Alaaddin Keykubat’a ait olan köşkün burada olmasıdır. Şeker Gölü, ücretsiz ve halka açık bir alandır.

Soğanlı Vadisi: Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı olan Soğanlı Vadisi Kayseri- Niğde-Nevşehir illeri arasında yer alıyor. 25 kilometrelik bir kanyonda yer alan vadide köy içinden başlayarak kuzeye doğru giden alanda peribacaları görüntüsü yer alıyor. Soğanlı Vadisi’nde son yıllardaki turistik gelişmelerle birlikte hava balonu da başlamıştır. Vadideki kubbeler, tonozlar, apsisler ve kiliselerle birlikte özel bir görüntüye sahip bir bölgedir.

Derebağ Şelalesi: Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine 10 kilometre mesafede olan Derebağ Şelalesi, doğal manzaraları ve güzellikleriyle her mevsimde kendine has görünüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir mekandır. Derebağ Şelalesi’nde ki farklı mağaradan, 1 buçuk metre yükseklikten akar, suyun berraklığı ve temizliğiyle dikkat çeken bölgede piknik yapmak mümkündür. İçerisinde tesis de bulunan park, yeşillik ve şelalenin berrak suyuna karşı piknik yapılıp vakit geçilebilecek bir yerdir.

Kapuzbaşı Şelalesi: Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde eyer alan Kapuzbaşı Şelalesi, ismini bulunduğu Kapuzbaşı Köyü’nden alıyor. Kapuzbaşı Şelalesi, Kayseri merkeze 147 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kapuzbaşı Şelalesi’nde birden fazla şelale bulunuyor. Bu şelalelerden bir tanesi var ki Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ikinci en yüksek şelalesi olarak biliniyor. Doğal güzellikleri, yemyeşil alanı ile gözde olan bölgede kafe ve tesislerde bulunuyor. Piknik ve mesire alanları da barındıran bölgede kampta yapılabiliyor. Yaz sıcaklarında doğal ferahlatıcı bir bölge olarak anılıyor.

Koramaz Vadisi: Kayseri’nin merkezine 12 kilometre uzaklıkta olan Koramaz Vadisi’nin rakımı 250 metreden 1550 metreye kadar değişiklik gösteriyor. Bu vadi Kapadokya bölgesinin en uzun vadisi olarak da biliniyor. Tarihi Bizans dönemine kadar uzanan vadi tarih bakımından inanılmaz bir geçmişe ev sahipliği yapıyor. Koramaz Vadisi’nde birbirinden farklı çeşit ağaçlar, kuş çeşitleri, bitki türleri de bulunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çeken vadi doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde de yer alıyor. Vadide ayrıca yer altı şehri de bulunuyor.

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti: Kayseri’nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, Kayseri merkezden 70 kilometre uzaklıktadır. Sultan Sazlığı Milli Parkı, 300 türden fazla kuş ve 400’den fazla bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor. Eşsiz güzellikte olan doğa harikasına yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğun oluyor. Kaya tırmanışı da yapılan bölgede balıkçılık, yürüyüş gibi aktivitelerde yapılabiliyor. Bölge Afrika ve Avrupa arasında kuşların göç yolu üzerinde olduğu biliniyor. Türkiye’de kuşların kullandığı ikinci büyük sulak alanı olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda bahar aylarında nilüferler de göz şöleni yaşatıyor.