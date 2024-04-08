Ak Parti Teşkilat Bayramlaşması Arefe Günü
Ak Parti teşkilat bayramlaşması, bayramdan bir gün önce eski Fuar alanı BEF yanında saat 13.30'da gerçekleştirilecek.
Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından düzenlenen ve tüm teşkilat mensuplarının davet edildiği bayramlaşma programı 9 Nisan Salı günü, bayramdan bir gün önce eski Fuar alanında bulunan Bef yanında saat 13.30'da gerçekleştirilecek.
Haber Merkezi
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