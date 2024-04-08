Ak Parti Teşkilat Bayramlaşması Arefe Günü

Ak Parti teşkilat bayramlaşması, bayramdan bir gün önce eski Fuar alanı BEF yanında saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Ak Parti Teşkilat Bayramlaşması Arefe Günü
Kayseri GündemEditör

Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından düzenlenen ve tüm teşkilat mensuplarının davet edildiği bayramlaşma programı 9 Nisan Salı günü, bayramdan bir gün önce eski Fuar alanında bulunan Bef yanında saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

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