Başkan Yalçın'dan bayram mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın'dan bayram mesajı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında; mutlulukların hayatımızda en güzel haliyle yer bulması dileğinde bulunan Başkan Yalçın, “Gazze’de yaşanan soykırım nedeniyle buruk bir bayram arifesinde olsak da inanıyorum ki Cenabı Hakk zalimlerin zulümlerini kendilerine çevirecektir. Ayrıca bizleri Ramazan Bayramı’na ulaştırdığı için Rabbimize şükrediyoruz. Samimi buluşmalar yaşayacağımız bir bayram geçirmek ümidiyle bayramınızı tebrik ediyor, başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

İHA
Kayseri Gündem

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