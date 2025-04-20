Ak Partili Belediye Başkanları vatandaşla Buluştu
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın aynı anda tüm Türkiye'de başlattığı, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' projesi kapsamında Kayseri'de AK Partili belediye başkanları vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın aynı anda tüm Türkiye’de başlattığı, ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ projesi kapsamında AK Parti Belediye Başkanları halkı dinledi. Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Talas Belediyesi ve ilçe belediye başkanları vatandaşla buluştu; talep ve şikayetleri dinledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Yenidoğan Mahallesi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kazım Karabekir Mahallesi’nde halk ile buluştu.
Öte yandan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de vatandaşla buluştu.