AK Partili Çopuroğlu'nun talebi gerçekleşiyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun yedieminde bekleyen araçların ekonomiye kazandırılması talebi gerçekleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz dedi.

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  • 21.10.2023 18:59
  • Güncelleme: 21.10.2023 19:12
AK Partili Çopuroğlu'nun talebi gerçekleşiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun; yedieminde bekleyen araçların ekonomiye kazandırılması talebi gerçekleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım’da başlatıyoruz" dedi.

Yedieminlerde hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların satışına ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Açıklamaya göre; haczi kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar için kanuni istisnalar hariç (gümrük idaresi, tahsil dairesi) öncelikle borçlu tarafından malın teslim alınması, alınmazsa hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlandı. Elektronik satış hükümlerine rağmen alıcı bulmamış mallar üzerindeki hak sahiplerinin haklarını korumaktan imtina edilmesi halinde ise mallar bedel karşılığında mülkiyetleri yedieminlere ve kamusal yarar özelinde MKE’ye devri sağlanacak.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; bir süre önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yedieminde bekleyen araçların ekonomiye kazandırılması hakkında görüşmüştü.

İHA

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