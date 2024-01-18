AK Partili Vekillerden asker ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaralanan P. Tğm. Ahmet Koç'u Ankara GATA Hastanesinde ziyaret etti. 

AK Partili Vekillerden asker ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 9 askerin şehit düştüğü saldırıda yaralanan P. Tğm. Ahmet Koç’u Ankara GATA Hastanesinde ziyaret etti. Ziyarete TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı katılım sağladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy; “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 9 Kahraman Askerimizin şehit düştüğü kalleş saldırıda yaralanan Hem şehrimiz P. Tğm. Ahmet Koç’u Ankara GATA Hastanesinde ziyaret ederek, Başhekimimizden Yaralı Askerlerimiz hakkında bilgiler aldık. Bir kez daha Şehit düşen evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan Rahmet, yaralanan Kahraman Askerlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

1ha

Bakmadan Geçme

Yağmur ve kar yağmadı, hastalıklar arttı
Yağmur ve kar yağmadı, hastalıklar arttı
Kayseri Büyükşehir, küresel araştırmada örnek gösterildi
Kayseri Büyükşehir, küresel araştırmada örnek gösterildi
Samet Koç: 'Süresiz bir transfer yasağımız yoktur'
Samet Koç: 'Süresiz bir transfer yasağımız yoktur'
Ehliyet Sınavında Kopya Çetesi Çökertildi: 4 gözaltı
Ehliyet Sınavında Kopya Çetesi Çökertildi: 4 gözaltı
TAREM'de kayıtlar sürüyor
TAREM'de kayıtlar sürüyor
Talas'ta kentsel dönüşüm başarısı
Talas'ta kentsel dönüşüm başarısı