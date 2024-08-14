Akar: 'Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bulunmaz nimet'

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Yüksek İrtifa kamp merkezinin takımlar ve sporcular için bulunmaz nimet olduğunu söyledi.

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin takımlar ve sporcular için bulunmaz bir nimet olduğuna dikkat çekti. Akar, Yüksek İrtifa kamp merkezinin dünya kriterlerine uygun bir tesis olduğunu ifade etti. Yüksek İrtifa Kamp merkezinin otellere çok yakın olduğunu, otellerde kaliteli hizmet verildiğini de söyleyen Hulusi Akar, yüksek rakımdan ötürü etkili oksijen trafiğinin de bulunduğunu dile getirdi. Akar, "Sporcuların kendilerini geliştirmesi açısından son derece uygun. 5 yıldızlı oteller son derece kaliteli hizmet veriyor. 1800 ile 2000 metre arasındaki irtifa en olumlu, en optimal değerlere sahip oluyor. Bu da kamp yapanlar için son derece faydalı bir durum" dedi.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezinin, hem Kayseri, hem takımlar, hem de sporcular için bulunmaz nimet olduğun altını çizen Hulusi Akar, "Yemesiyle, içmesiyle, rahatıyla, huzuruyla, bizim sporcularımız için bulunmaz nimet. Bizler buraların gelişmesi ve tanıtımı için elimizden geleni yaparken medyanın da bu çalışmalara katkı sağlamasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.