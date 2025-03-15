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Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Enişte Tarafından Vuruldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir tartışma kanlı bir olaya dönüştü. İddialara göre, N.İ. ve eniştesi S.Ö. arasında gerçekleşen tartışma sırasında, S.Ö. üzerindeki tabancayı ateşledi.

Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Enişte Tarafından Vuruldu

Olay, Sanayi Mahallesi 6028 Sokak'ta yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle enişte S.Ö., N.İ.'ye kurşun sıkarak yaraladı. Yaralı N.İ., bacağına isabet eden mermilerle kanlar içinde kaldı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan S.Ö.’yü yakalamak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi

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