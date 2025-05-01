Alanyaspor ile Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 34’üncü haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Denizli bölgesi hakemi Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını Bersan Duran, Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Raşit görev yapacak. Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Ümit Öztürk bu sezon Kayserispor’un Başakşehir ile oynadığı maçta VAR’da görev almıştı.

Süper Lig'de 34’üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler;

2 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın

3 Mayıs Cumartesi

16.00 Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün

19.00 Hatayspor - Başakşehir: Ali Yılmaz

4 Mayıs Pazar

16.00 Samsunspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Adana Demirspor - Göztepe : Batuhan Kolak

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol

5 Mayıs Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor : Halil Umut Meler