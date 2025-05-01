Alanyaspor ile Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek
Süper Ligin 34'üncü haftasında Alanyaspor ile Kayserispor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 34’üncü haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Denizli bölgesi hakemi Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını Bersan Duran, Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Raşit görev yapacak. Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Ümit Öztürk bu sezon Kayserispor’un Başakşehir ile oynadığı maçta VAR’da görev almıştı.
Süper Lig'de 34’üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler;
2 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Cihan Aydın
3 Mayıs Cumartesi
16.00 Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Rizespor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Ozan Ergün
19.00 Hatayspor - Başakşehir: Ali Yılmaz
4 Mayıs Pazar
16.00 Samsunspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Adana Demirspor - Göztepe : Batuhan Kolak
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Yasin Kol
5 Mayıs Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor : Halil Umut Meler