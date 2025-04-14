Aliya İzzetbegoviç Anısına Önemli Bir Program Düzenlendi

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aliya İzzetbegoviç’in anısına özel olarak hazırlanan bir klip izletilerek katılımcılar duygusal bir an yaşadı.

Konuşmacılar, İzzetbegoviç’in insanlık ve diplomasi alanındaki katkılarına vurgu yaparak, onun düşüncelerinin günümüz gençleri için büyük bir ilham kaynağı olduğunu ifade ettiler.

Panelde, 20-21-22. Dönem İstanbul Milletvekili Dr. Hüseyin Kansu, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic ve Araştırmacı Dr. Merzuk Grabus, İzzetbegoviç’in yaşamı ve eserleri üzerine sunumlar yaptı. Ayrıca programa özel bir fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, Aliya İzzetbegoviç’in bıraktığı mirası hatırlayarak, günümüzdeki benzer sorunlara karşı duyarlılık geliştirmeleri gerektiğini dile getirdiler. Program, katılanların sıcak sohbetleri ve hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.