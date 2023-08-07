Altın sabit seyrini koruyor

 Avrupalı Türklerin memleketine gelmesiyle piyasa da hareketlendi. Bu sezonun önceki dönemleri aratsa da gidişattan memnun olduklarını ifade eden Sarraf İhsan Gülderdi, 'Bu sezon geçen seneleri aratsa da her hâlükârda memnunuz. Gurbetçiler diğer sektörleri de etkilediği için dolaylı yoldan bize de artıları oluyor' dedi. 

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  • 07.08.2023 17:22
  • Güncelleme: 07.08.2023 17:34
Altın sabit seyrini koruyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Avrupalı Türklerin memleketine gelmesiyle birlikte piyasa hareketlendi. Altın fiyatları da sabit seyrini korumaya devam ediyor. Güncel piyasayı değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Piyasa fiyatlar konusunda sabit seyrini devam ettiriyor. Çeyrek altın şu anda Kapalı Çarşı’da 2 bin 800 lira, 22 ayar altın bin 640 lira, has altın ise şu anda bin 700 liradan işlem görüyor. 29,60 seviyesinden Euro işlem görürken, 27,10’den de dolar işlem görüyor. Sezonun en yoğun günlerinden birini yaşıyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızda vatanlarına akın ettiler. Tahminime göre ayın 20’sinden sonra tekrardan geri dönüler başlayacak. Şu anda düğünlerin ve gurbetçilerin en yoğun olduğu dönem. Bu sezon geçen seneleri aratsa da her hâlükârda memnunuz. Gurbetçiler diğer sektörleri de etkilediği için dolaylı yoldan bize de artıları oluyor. Avrupa Merkez Bankasının ve Federal Reserve Bankasının (FED) yaptığı faiz kararları vardı. 25 baz puanlık artışlar vardı. Bu ONS’u başta hareket ettirse şu anda OBS bin 930’a kadar düştü. Yatırım tavsiyesi olmadan ONS’un bu seviyelerde kaldıktan sonra yönünü yukarıya doğru çevireceğini tahmin ediyoruz. Çeyrek altınında 3 bin liranın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu. 

GÜNCEL ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI 
Çeyrek Altın: 2800 TL
22 Ayar Altın: 1640 TL
Has Altın: 1700 TL
Dolar: 27,10 TL
Euro: 29,60 TL.

1ha

Kayseri Gündem
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