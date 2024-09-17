'Altının ONS fiyatı tarihin zirve rakamını gördü'

Sarraf İhsan Gülderdi güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta içerisindeki altın ve döviz fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarının daha önce hiç bu kadar yükselmediğini söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, “Altın haftaya yeni bir rekor ile başladı. Altın daha önce bu fiyatları hiç görmemişti, bunun da sebebi altının ONS fiyatıydı. Altının ONS fiyatı şu anda 2 bin 600 dolara merdiven dayadı. Buda tarihin en zirve rakamında oldu, bunun da en büyük etkisi Ortadoğu’daki kaos ve Avrupa Merkez Bankası’nın yaptığı faiz açıklaması oldu. Bununla birlikte altının ONS fiyatının zirveye geldiğini söyleyebiliriz. Dolar ve Euro’da çok büyük hareketler yok. Çarşıda sakin bir hava var ama altının daha yukarı yönlü yükselmesinin vatandaşı daha çok altına yönlendireceğini yatırım tavsiyesi olmadan tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı açıklanacak. Politika faizi şu anda yüzde 50’de duruyor. Bu rakamı bu ay da sabit duracağını ama 2024’ün sonunda aşağı yönlü gidileceğini tahmin ediyorum. Bu da özellikle döviz fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini gösterecektir. Bununla birlikte de altın fiyatının biraz daha yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyorum. Yeni rekorlar gelmişti, bundan sonrada yatırım tavsiyesi olmadan altının has fiyatının 3 bin liraya kadar çıkacağını, çeyrek altının da 5 bin liraya kadar çıkacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

Dolar: 34 TL

Euro: 37,50 TL

Çeyrek Altın: 4730 TL

22 Ayar Altın: 2760 TL

Has Altın: 2870 TL

Ons: 2574 USD.