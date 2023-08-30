Antalyaspor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek

Süper Lig’in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Trabzon bölgesinden Hakem Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Antalya’da Bitexen Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Antalyaspor - Kayserispor maçına Yasin Kol atandı. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen oldu.

02 Eylül 2023 Cumartesi günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak Bitexen Antalyaspor ile Kayserispor maçı saat 21.45’de başlayacak.