'Araç fiyatları düşecek diye bekleyen boşa bekler'

Oto Galericiler Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, yeni yılda ikinci el ve sıfır araç piyasasında yaşanacak gelişmeleri ve , Suriye'deki gelişmelerin araç piyasasında nasıl bir yansıma olacağını değerlendirdi.

2024 yılındaki araç piyasasının durumunu değerlendiren Oto Galericiler Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, “Araç piyasası malum bu son yıllarda atlatılan bu ekonomik ortam, dışarıdaki savaşlar her şeyi etkiledi. Son 23 ile 24'ü değerlendirecek olursak ciddi anlamda 2024'te de beklentilerimizin üzerinde bir araç satışı oldu. Ama o eski yükseliş o balon olayı bitti. Şu an yeni yıla da yüzde on, on beş gibi bir yükseliş illaki bekliyoruz ama o eskisi gibi bir anda uçacak her araba yüz iki yüz koyacak öyle bir durum söz konusu değil. Bunun haricinde sıfırlarda ve ikinci elde beklentilerimizin gerçekten çok üzerinde bir araç satışı yapıldı. Bu noktada bizler esnaflar olarak özellikle yetki ve yeterlilik belgesi üzerine ciddi çalışmalar yaptık. Hem Ticaret Bakanımızla olan görüşmelerimiz hem de Maliye Bakanlığı'yla olan görüşmelerimizle neticesinde şu an için Kayseri ve 67 ilde kurulan derneklerin oluşturduğu Ankara merkezli federasyonumuzla bütün esnaflarımız yetki ve yeterlilik belgelerini, almış, yeterliliğini almış, sorunsuz bir şekilde ticaretlerini yapan bir esnaf grubuyla inşallah dışarıdan gelen müşterilerimiz, Kayserimizden gelen müşterilerimiz böyle bir esnaf grubuyla karşı karşıya kalacaklar” ifadelerinde bulundu.

‘SURİYE'DEKİ ESED REJİMİNİN DÜŞMESİ ARAÇ PİYASASINI ETKİLEDİ’

Suriye’de yaşanan gelişmelerin araç piyasasını nasıl etkilediği hakkında bilgiler veren Oto Galericiler Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, “Suriye'deki Esed rejiminin düşmesi tabii ki de piyasayı etkiledi. Geçtiğimiz pazarla bu haftayı kıyasladığımızda ciddi anlamda Suriyeli kardeşlerimizden satılık araçlar geliyor. Yoğun bir şekilde araçlarının satımında bunlara biz de tabii ki de yardımcı oluyoruz. Bunun haricinde normal vatandaşlarımızın da mesela yıl sonuna kalmadan araç alanların, böyle bir dipnot düşeyim, en az %10 karlı bir şekilde araçlarını alabilirler. Çünkü ister istemez doların, Euronun ve altınla alakalı yükselişi hepimiz bekliyoruz. Böyle bir yükselişe kalmadan alışverişlerini yılbaşından önce yaparlarsa ortalama 100 bin bandındaki bir arabada 70 ile 100 bin bandında karları olur” şeklinde konuştu.

Öte yandan yeni yılda araç piyasasının düşmeyeceğini ifade eden Oto Galericiler Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, “Bir kere araçların fiyatı düşecek diye bekleyen kim varsa zarar eder. Böyle bir durum söz konusu bile değil. Yani bu enflasyonist ortamda böyle bir şeyin olamayacağını artık hepimiz biliyoruz. Ama bundan sonraki süreçte 2025'te de yani böyle bir anda işte 300 bin liralar, 400 bin liralara kadar arabalarının fiyatlarının yükseleceğini beklemiyoruz. Ama %10 ile 15 bandında bir artış kesinlikle var. Dediğim gibi bu artışlara kalmadan alanlar karlı olurlar.2025 yılında da yine satışlarla alakalı. Ciddi anlamda biz çünkü 2024'te beklemediğimizin üzerinde bir satış gerçekleşti. 2025'te de tabii ki umudumuz inşallah bu şekilde ilerleyerek devam eder” diye konuştu.