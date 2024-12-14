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Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi resmen sona erdi

Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun dönemi resmen sona erdi.

Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi resmen sona erdi
Kayseri GündemEditör

Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun dönemi resmen sona erdi.

Sivasspor’da kötü gidişatın ardından eleştirilerin odağında olan Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Bodrum FK mağlubiyeti sonrası Sivasspor taraftarları sosyal medya üzerinden Uygun’u istifaya davet etti. Kulüp yönetimi de bugün Uygun ile bir toplantı yaptı. Toplantının ardından yönetim Uygun’un istifasını kabul etti.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten resmi açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Kulüp Başkanımız Bahattin Eken ve Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un yapmış olduğu görüşme neticesinde, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır.

Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

İHA
Kayseri Gündem

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