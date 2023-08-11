Araç içerisinde unutulan çakmak ya da deodorantlara dikkat!

Sıcak yaz aylarında araç içerisinde unutulan veya bekletilen çakmak, deodorant gibi ürünler yangın çıkmasına sebep oluyor. Araç yangını riskine karşı uyarılarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bu yıl içerisinde 205 araçtaki yangın olaylarına müdahale ettik. İncelediğimizde genel olarak havaların aşırı ısınmasına bağlı, araç içerisinde unutulan çakmak, deodorant, itici gazların bulunduğu, özellikle LPG'li itici gazların bulunduğu LPG çakmak dolum gazlarının ön plana çıktığını görmekle birlikte yine araçlarda özellikle LPG ve benzinli araçlar için geçerli olan benzin hortumunun kırılması, çatlaması, buna bağlı olarak motor üzerine benzin akmasıyla ısıya bağlı olarak parlama, beraberinde de yangın olaylarının ön plana çıktığını görüyoruz. Bu anlamda özellikle araç sahiplerinin araçlarını otoparklarda bulundurmasını, güneş ışığı altında direkt güneşle muhatap olacak noktalara koymamaları konusunda uyarmak isteriz. Yine çakmak, deodorant gibi itici gazların olduğu ortamda bunlar eğer güneş enerjisiyle direk temas ederse beraberinde genleşme, basınç ve sonra da yangın çıkışına sebebiyet verdiği konusunda uyarmak isteriz. Bütün sürücülerden, araç sahiplerinden isteğimiz araçlarında mutlaka yangın söndürme cihazları bulundurmalarıdır. Yine yüksek tonajlı araçlara baktığımızda bunların baskı balatanın ısınmasına bağlı olarak sıkıntılar çıkarttığını, ısınmaya bağlı olarak taşıdıkları malzemenin, dorsenin tutuştuğunu ve alevin boyutunun büyüdüğünü biliyoruz. Bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 17 noktada konumlanmış vaziyettedir. 112 çağrı merkezini aradıklarında en yakın itfaiye istasyonundan ekiplerimiz olay yerine yönlenmektedir. 112 çağrı merkezi arandıktan sonra adresin net olarak belirtilmesi, ekiplerin olay yerine ulaşmasını hızlandıracağı gibi asayiş, sağlık gibi konularda da 112 çağrı merkezinin bilinmesi konusunda kendilerini uyarmak isteriz” ifadelerini kullandı.

ARAÇ YANGINI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Olası bir araç yangını durumunda sürücülere yapılması gerekenlerden bahseden Kızılkan, “Araç yangını durumunda yapılması gereken aracın sağa çekilmesi, önce içeri güvenliğin sağlanması, o ortamdan kişinin araç içerisindeyse hemen aracı terk etmesi, araçtaki diğer insanları tahliye ettikten sonra genelde araç bagajında veya şoför koltuğunun altında yerleştirilmiş olan söndürme cihazını ilk etapta kullanırken 112 çağrı merkezini arayarak olay hakkında bilgi verip itfaiye istasyonlarından ekiplerin ulaşmasını beklemesi en doğru davranış olur” dedi.