Araç, kazanın etkisiyle ters döndü

Kaza, Melikgazi İlçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Araçlardan birinin dönüş yaptığı esnada 2 araç çapıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ters döndü.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Öte yandan polis kazayla ilgili inceleme başlattı.