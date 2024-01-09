Narkotik ekipleri 1750 kişiyi bilgilendirdi

Kayseri'de narkotik ekipleri bin 750 kişiye ulaşarak narkotik konularda bilgilendirdi. 

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  • 09.01.2024 04:57
  • Güncelleme: 09.01.2024 04:57
Narkotik ekipleri 1750 kişiyi bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 
TUBİM Büro Amirliğince
Cemilbaba Kuran Kursu ve
Talas Zeki Özdemir Kuran Kursu kursiyerlerine yönelik En İyi Narkotik Polisi;Anne projesi kapsamında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Ayrıca
17:00-19:00 saatleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor salonunda oynanan Melikgazi Belediye Spor ve Beşiktaş Bayan Basketbol takımları arasında oynanan müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonrasında Uyuma Aplikasyonu hakkında anonsla bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Narkonokta faliyeti kapsamında uyuşturucu maddelerin zararları-tedavi merkezleri-uyuma aplikasyonu gibi konularda Narkonokta faaliyeti gerçekleştirilerek toplamda bin 750 kişi bilgilendirildi.

1ha

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