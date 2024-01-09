Narkotik ekipleri 1750 kişiyi bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü

TUBİM Büro Amirliğince

Cemilbaba Kuran Kursu ve

Talas Zeki Özdemir Kuran Kursu kursiyerlerine yönelik En İyi Narkotik Polisi;Anne projesi kapsamında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Ayrıca

17:00-19:00 saatleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor salonunda oynanan Melikgazi Belediye Spor ve Beşiktaş Bayan Basketbol takımları arasında oynanan müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonrasında Uyuma Aplikasyonu hakkında anonsla bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Narkonokta faliyeti kapsamında uyuşturucu maddelerin zararları-tedavi merkezleri-uyuma aplikasyonu gibi konularda Narkonokta faaliyeti gerçekleştirilerek toplamda bin 750 kişi bilgilendirildi.