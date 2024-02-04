Başkan Taşyapan, 'İlçemizin ihtiyacı olan her çalışmayı yapacağız'

İlçemizin çalışmaya ihtiyacı var. Tarımın ne ihtiyacı varsa kurutma alanlarından tutun kanal sulamalarına kadar, belki ileride endüstriyel tarımın ürün olarak gitmesine kadar vesile olacak çalışmalar ihtiyacı var bunlarla ilgili çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Halit Taşyapan adaylığının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Taşyapan, Yeşilhisar’ın tarım, turizm ve tarihi değerlerine odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ifade ederek, “Hepimizin sevdası Yeşilhisar, partisel ayrım düşünmeksizin bu memlekete hizmet etmenin gayretinde olacağız. İlçemizin çalışmaya ihtiyacı var. Tarım, turizm ilçesiyiz ve tarihi bir ilçeyiz. Tarımla ilgili Yeşilhisar Ovasının kapalı sulamasını hep beraber tamamlayacağız. Tarımın ne ihtiyacı varsa kurutma alanlarından tutun kanal sulamalarına kadar, belki ileride endüstriyel tarımın ürün olarak gitmesine kadar vesile olacak çalışmalar ihtiyacı var bunlarla ilgili çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘TURİZM POTANSİYELİNİ HAFİFE ALMAYACAĞIZ’

Yeşilhisar’ın turizm potansiyelinin olduğunu belirten Başkan Taşyapan, “İlçemizin turizm potansiyelini hiçbir zaman hafife almayacağız, dağ köylerimizin hepsi birer potansiyel turizm zenginlikleriyle dolu. İlçemizin bu değerlerini inşallah duyuracağız. Kırsalımızdaki 35 mahallemizi birbirinden ayırt etmeden hizmet ettik. 56 kategori üzerinde yapılan değerlendirmede ilçeler arasında 400. Sıralara geldik. İnşallah bu ilçenin daha da ön sıralara gelmesi için birlik, beraberlik içinde çalışacağız. İnşallah bu seçimde 16-0’ı alacağız. Yeşilhisar’ımızın insanının farklı bir değeri var. İnşallah güzel bir seçim süreci geçiririz ve inşallah çift bayram yaşarız o gün” diye konuştu.