Aranan 171 şahıs yakalandı: 61 şahıs tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 171 şahıs yakalandı.

Aranan 171 şahıs yakalandı: 61 şahıs tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 171 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 04-10 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 248 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 171 şahıs yakalanırken, 61 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Ekipler tarafından faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, yakalanan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 1 Adet motosiklet ile birlikte 155 bin TL değerindeki malzemeler de sahiplerine eksiksiz teslim edildi.

Öte yandan; bir iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa da 25 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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