Aranan şahıslar bir bir yakalandı

Kayseri Polis ekiplerinin devriye taramaları sırasında uyuşturucudan aranan bir, hırsızlıktan aranan iki kişi yakalandı.

Aranan şahıslar bir bir yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin devriye sırasında yaptığı kontrollerde hakkında uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.J. (32) isimli cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaya devriye sırasında yaptığı kontrollerde; hakkında uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.J. (32) isimli cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan 9 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında hırsızlık suçundan toplam 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (31) isimli şahıs saklandığı adreste  yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda hakkında hırsızlık suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında hırsızlık suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (26) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Böcek Oteli Projes
Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan Böcek Oteli Projes
Başkan Büyükkılıç: 'Trafikte uyduğumuz her kural, bir hayat demektir'
Başkan Büyükkılıç: 'Trafikte uyduğumuz her kural, bir hayat demektir'
Kayseri'de Hüsn-i Hat Sanatına İlgi Artıyor: 160 Eserle Sergi Açıldı
Kayseri’de Hüsn-i Hat Sanatına İlgi Artıyor: 160 Eserle Sergi Açıldı
Simülasyon gerçeği aratmıyor: 'Emniyet kemeri hayat kurtarır'
Simülasyon gerçeği aratmıyor: “Emniyet kemeri hayat kurtarır”
Vali Çiçek: 'Evlatlarımızı trafik kazalarında kurban vermeyeceğiz'
Vali Çiçek: “Evlatlarımızı trafik kazalarında kurban vermeyeceğiz”
Başkan Büyükkılıç, Geleceğin Mühendisleriyle Buluştu
Başkan Büyükkılıç, Geleceğin Mühendisleriyle Buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!