Aranan şahıslar bir bir yakalandı
Kayseri Polis ekiplerinin devriye taramaları sırasında uyuşturucudan aranan bir, hırsızlıktan aranan iki kişi yakalandı.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri’de polis ekiplerinin devriye sırasında yaptığı kontrollerde hakkında uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.J. (32) isimli cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaya devriye sırasında yaptığı kontrollerde; hakkında uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.J. (32) isimli cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Hırsızlık suçundan 9 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Kayseri’de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında hırsızlık suçundan toplam 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (31) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri’de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda hakkında hırsızlık suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında hırsızlık suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (26) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.