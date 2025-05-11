Aranan şahıslara yönelik operasyonda 117 kişi yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emriyle aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 117 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, 09-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde operasyon gerçekleştirildi. 229 ekip ve bin 46 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda, aranan şahısların saklandıkları adresler tespit edilerek operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 117 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.