  • Haberler
  • Gündem
  • Aranan şahıslara yönelik operasyonda 117 kişi yakalandı

Aranan şahıslara yönelik operasyonda 117 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emriyle aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 117 kişi yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik operasyonda 117 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, 09-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde operasyon gerçekleştirildi. 229 ekip ve bin 46 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda, aranan şahısların saklandıkları adresler tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 117 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Trafikte tartıştığı araçtakilere silahını çekti
Trafikte tartıştığı araçtakilere silahını çekti
Başkan Büyükkılıç, 'Koruyucu hekimliğe yönelmeliyiz'
Başkan Büyükkılıç, “Koruyucu hekimliğe yönelmeliyiz’
Öğretim Üyesi Yazıcı 'Sosyal medya ve dijital mecralar dili yok ediyor'
Öğretim Üyesi Yazıcı; “Sosyal medya ve dijital mecralar dili yok ediyor”
Empati parkuru ile farkındalık oluşturuldu
Empati parkuru ile farkındalık oluşturuldu
Kayseri'nin İki Mahallesi Tünelle Birbirine Bağlanıyor
Kayseri'nin İki Mahallesi Tünelle Birbirine Bağlanıyor
AGÜ'de 'Sağlık ve Biyoteknoloji Kongresi' Yapıldı
AGÜ'de 'Sağlık ve Biyoteknoloji Kongresi' Yapıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!