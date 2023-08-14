Aranması bulunan 37 şahıs polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 37 şahıs yakalandı.

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  • 14.08.2023 15:34
  • Güncelleme: 14.08.2023 15:37
Aranması bulunan 37 şahıs polisten kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 37 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 07-13 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 bin 143 şahıs ve 5 bin 888 araç kaydı sorgulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda 1 yakalama hacizli oto, 1 çalıntı oto, 1 çalıntı motosiklet yakalanırken, 27 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 22 faili firar şahıs yakalandı.

Yine ekiplerin yaptıkları çalışmalarda 37 aranan şahıs yakalanırken, 17 bakaya işlemi yapıldı ve 1 kayıp şahıs bulundu. Çalışmalarda 26 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapılırken, 8 kurusıkı tabanca, 34 fişek ve 10,95 gram da uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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Aranması bulunan 37 şahıs polisten kaçamadı

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