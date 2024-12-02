Arkadaşları tarafından fırına kilitlenen genç yanarak yaralandı: Olayın ardında ne var?

Olay sonucunda fırının içinde kalarak vücudunda ciddi yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı. Ailesi, büyük bir şok yaşarken, Belediye yetkilileri de B.Ç.'nin tedavi sürecinde destek olacağını belirtti.

Olayın ardından ortaya çıkan detaylar, genç ve ailesi için endişe verici bir duruma işaret ediyor. B.Ç.'nin tedavisi son bulana kadar yanında olacaklarına dair yapılan açıklamalar, toplumda büyük bir merak uyandırdı.

"FIRININ ÖNÜNE YATMIŞIM HATIRLAMIYORUM"

Olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlatan B.Ç., “Arkadaşlarla saat 9-10 gibi maç yaptık. Oradan çıktık hep beraber fırına gittik. Fırına sohbet amaçlı gittik. Biraz sohbet ettikten sonra arkadaşım fırının içerisine girdi ve çıktı. Daha sonra ben de merak ettim ve girdim. Arkamı döndüğümde arkadaşım kapıyı kapatıyordu. Elimle kapıyı ittim ama yetişemedim. Sonra elimi cebime soktum, kapüşonumu çektim. Bir tur döndükten sonra 'tık' diye bir ses geldi. Fırının derecesi artmaya başladı. Bağırdım açmadılar. Elimle kapıya vurunca elim kafam açıldı. 2 elim ve yüzüm yandı. Fırından çıktıktan sonra herkes telaşlandı. Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım. Hastanede elimi yüzümü sardılar ve krem sürdüler. Sonra ailemi aradılar ve ailem geldi” dedi

BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANI METİN, GENCİN YANINDA

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlenmesi sonucu yanarak yaralanan 16 yaşındaki B.Ç.’nin daha geniş kapsamlı tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmesi konusunda ailesi ile görüştü. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a teşekkürlerini ileten Metin, yaşanan süreç boyunca desteklerini esirgemediklerini belirtti. Milletvekili Böhürler’in aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de söyleyen Başkan Metin, tedavi sürecininG ülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmesi konusunda destek verdiğini ifade etti. Tedavisi tamamlanana kadar B.Ç. ve ailesinin yanında olacaklarını belirten Metin, "Yaşanılan bu olayla ilgili yalan yanlış yapılan haberlere karşı vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Biz evladımız ve ailemizin en başından beri yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca olaya anında müdahale eden Bünyan Devlet Hastanesi Acil Servis hekimleri, personelleri ve Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.