Asırlık batıl inanç, 3 taşı tutturan dileğinin kabul olacağına inanıyor

Dünyadaki Mars’ta bulunan gizemli oyuğa atılan 3 taşı tutturanlar dileklerinin kabul olacağına inanıyor.

Sivas merkeze uzaklığı 29 kilometre olan Eğribucak köyü dünyadaki Mars olarak bilinen Sivadokya ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Rengi ve görüntüsüyle adeta Mars’ı andıran kayalıklar ziyaretçiler tarafından beğenilirken kayalıklarda bulunan gizemli bir oyuk ise dikkat çekiyor. Kim tarafından ne zaman ne amaçla yapıldığı bilinmeyen oyuk rivayetiyle adından söz ettiriyor. Batıl inanışa göre dilekleri olan kişiler buraya gelerek attıkları 3 taşı oyuk içinde tutturabilirse dileklerinin kabul olacağına inanıyor. Birçok kişinin buraya gelip dilek tuttuğunu belirten köy sakinleri dileklerin kabul olup olmadığını ise bilmediklerini söyledi.

“Dileği gerçekten kabul olan var mı yok mu onu da bilmiyoruz”

Dileklerin kabul olup olmadığını bilmediklerini söyleyen köy sakini Hasan Durna, “Burada bir oyuk var, çok eski bir oyuk. Mağara devrinden mi Roma döneminden mi kalma bilmiyoruz. Bu oyuğun önünden geçen kişi dilek tutup attığı üçtaşı da oyuğun içerisinde tutarsa dileği kabul olurmuş. Dileği gerçekten kabul olan var mı yok mu onu da bilmiyoruz” dedi.

Gizemini koruyor

Eğribucak köyü Muhtarı Fatih Durna, bu oyuğun kim tarafından yapıldığının bilinmediğini ifade ederek, “Geçmiş zamanda ninelerimiz ve dedelerimiz buradan geçerken dilek tutarak buraya üç tane taş atarlarmış. Attıkları üçtaş bu oyuğun içerisinde kalırsa dilekleri gerçek oluyormuş. Şuanda da görüyoruz genç kızlarımız, delikanlılarımız buraya gelip üçtaş atarak dileklerini tutup deniyorlar. Doğal bir oluşum değil, bu çukuru insanlar oymuş. Fakat kim oymuş bilen yok” şeklinde konuştu.