Avrupa Konseyi Kayseri'de toplanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme noktasında Kayseri’de bir ilk olacak Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Kayseri’de düzenleneceği söyledi.

İlk defa Avrupa Birliği ülkelerinin katılımcılarını Kayseri’de misafir edeceklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu yapılacak olan toplantı ile ilgili şunları söyledi; "9 yıldır Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde ülkemizi temsilen görev yapıyorum. Avrupa Konseyi her yıl Fransa’nın Strazburg şehrinde düzenleniyor. Davetimiz üzerine teklifimiz, kabul edildi ve Avrupa Birliği’nin Bölgeler Meclisi Toplantısı ilk defa Kayseri’de yapılacak. Belli kişilerin, belli ülkelerden katılacağı, herkese açık olmayan, önemli kararların alınacağı toplantımız 4 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Bu Kayseri için, Melikgazi için son derece önemli. Çünkü Avrupa Birliği’nin toplantısı önceden akredite edilen, belli alanlarda yapılıyor. Bu bizim için önemli bir toplantı. Kayseri’nin ve Melikgazi’nin özellikle Avrupa Birliği’nde temsil edilmesi, ülkemizin menfaatlerinin bu toplantıda konuşulması ve sesimizin en gür şekilde çıkması son derece önemli. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin toplantısının bir ayağının Kayseri’de yapılması bizi son derece heyecanlandırıyor. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Alacağımız kararlar ülkemizin menfaatlerine olsun inşallah.”