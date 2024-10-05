Avukat Konaç, 'Zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz'

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek maksadıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen yürüyüş Sivas Caddesi’nden başlayarak Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasıyla birlikte son buldu.

Gazze'yi savunmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade eden Avukat Fevzi Konaç; “ 1 yıl önce Gazze'ye ilk bomba düştü. O gün; bugün dünyanın en mazlum halkına dünyanın en teknolojik silahlarla zulmedilmeye devam ediliyor. 20 bini çocuk 15 bini kadın 50 bine yakın insan katledildi. Birleşmiş Milletler sustu, medeni batı sustu, Siyonizme köle olmuş işbirlikçi Avrupa sustu, İslam ülkeleri sustu, Arap Birliği sustu, İslam İşbirliği Teşkilatı sustu, insanlık tarihinin ürettiği tüm kavramlar iflas etti. En acısı yeryüzündeki insanlık sustu. İnsan hakları öldü, adalet öldü, vicdan kavramı öldü, insanlık tarihinin en büyük katliamı artık gözümüzün içine bakarak yapılıyor. İşgalci devlet 75 yıldır yaptığı zulme Gazze'de bugün soykırım suçunu da ekledi. 1 yıldır ekranlarda kan, parçalanmış çocuklar, sofralarımızda gözyaşı, yüreğimizde acı var. Elimiz yetmiyor, dilimizden çare yok. Kalple üzülmenin anlamı artık kalmadı. Gazze'de ateşlenen kıvılcım şimdi Lübnan ve Suriye'ye sıçradı, İran hedefte. Yemen bombalanıyor, direniş komutanları suikastla yok ediliyor, savaş yayılıyor, işgalci İsrail sapkın din anlayışlarının gereği Ortadoğu'yu büyük bir savaşa sürüklemeye çalışıyor. Bu yaşananlara karşı insanlığını kaybetmemiş batının vicdanlı insanları ayakta, üniversiteliler öğrenciler protestolarla Gazze'nin yanındalar. Ama tüm protestolar işgalciye karşı havalanacak bir tek uçak etmiyor. Başsız ve çaresiz İslam dünyası yaşananları sadece kınamakla yetiniyor. Bizler bugün bu meydanlarda zulmün yıl dönümünde 1 yıldır olduğu gibi zalimin karşısında, mazlumun yanındayız. Allah'ın izniyle olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet olarak Gazze dramına sahip çıkmak için çırpınırken bizler de şehirlerimizde milletimizle birlikte direnişe destek vermek, zalimlere lanet okumak için meydanlardayız” şeklinde konuştu.