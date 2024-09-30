Ayçin Kantoğlu: 'Batı tüm etik değerlerini kaybetti'

Kendisini ’aktivist ve boş gezenin boş kalfası’ olarak tanımlayan Ayçin Kantoğlu, Gazze direnişinin kendisine kılavuzluk ettiğini, karşı tarafı anlamakta da yol gösterdiğini belirtti.

Batı literatüründe ’gönül’ kelimesinin olmadığını, gönlü olmayan birine hiçbir şey anlatmanın mümkün olmadığını, gönlü olmayan birinin insani değerinin de olmayacağını belirten Ayçin Kantoğlu; ABD, batı ve İsrail’in Kızılderililere ve Afrikalılara geçmişte nasıl baktılarsa, Gazzelilere de öyle baktıklarını ifade etti. ABD Başkanı Biden’ın IŞİD, Hamas ve Filistinlileri aynı gördüğünü, Filistin halkını ’katillerin anası’ olarak gördüğünü ve bu nedenle de çocukları, kadınları katletmenin meşru olduğunu ifade ettiğini belirten Kantoğlu; batının demokrasi, insan hakları ve çocuk masumiyeti gibi hiçbir etik değeri olmadığını vurguladı. Gazze’de ismi ’Muhammed’ olan çocukların katledildiğini söyleyen Ayçin Kantoğlu, "Haberiniz olsun, O’nun saçının bir teline dünyayı yakarız" ifadelerini kullandı. Ayçin Kantoğlu; dünya hayatının bir Karagöz perdesi gibi olduğunu, bu oyunun sonunda da ’Yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim heman’ şeklinde bittiğini ve bu dünyanın geçici olduğunu, bizlere koşup gelen Gazzeli çocukların haber verdiğini, bu dünyanın Siyonistlere ve İngilizlere de kalmayacağını hatırlattı.

Kantoğlu sözlerini, "Sen seni hatırlamıyorsun ama onlar seni çok iyi tanıyorlar, Yusuflar kuyuda sonsuza kadar kalmazlar" diyerek tamamladı.