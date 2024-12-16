Büyükşehirin öğrencilere ulaşım desteği 9 milyon TL'ye ulaştı

Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenciler için desteklerini her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürürken, Başkan Büyükkılıç’ın 3 yılda öğrencilere ulaşım konusunda da gerçekleştirdiği katkı 8 milyon 162 bin 705 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ’genç dostu şehir’ ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülün içini dolduran hizmetleri ile öne çıkmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç yönetimindeki büyükşehir belediyesi, öğrencilere yönelik içme suyu fatura desteği, kırtasiye yardımı, çeşitli hizmetlerden indirim yardımı ve nakdi yardım gibi desteklerin yanı sıra ulaşım desteğinde de bulundu. Öğrenciler için en önemli ihtiyaç ve giderlerden birisi olan ulaşım konusunda Başkan Büyükkılıç, öğrencilere 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarını kapsayan süreçte, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 3 bin 234, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında 3 bin 887 ve 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında ise 2 bin 36 öğrenciye abonman kartı vererek toplam 8 milyon 162 bin 705 TL’lik destek sundu. Nakdi ödeme yerine, öğrencilere 150 biniş yüklü öğrenci abonman kartı şeklinde verilen ve devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin okula ulaşımını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla sunulan öğrenci abonman kartlarından Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerindeki öğrenciler faydalandı. Kayseri’deki öğrencilere yönelik öğrenci ulaşım desteğinde ayrıca, bin 242 depremzede öğrenciye toplamda 491 bin 905 TL tutarında abonman kartı desteği de sağlandı.

Söz konusu destek yardımları ile öğrencilere yönelik hem okula düzenli erişim sağlamada hem de sosyal aktiviteler aracılığıyla kişisel gelişimlerini arttırmada önemli bir rol oynandı. Öte yandan destekler ile öğrencilerin eğitim erişimi kolaylaştı, öğrencilerin sosyal hayata katılımları sağlandı, öğrencilerin ailelerine ekonomik yükü azaldı, öğrencilerin toplumsal katılımı teşvik edildi ve ‘çevresel faydalar’ kapsamında trafik yoğunluğu ve çevresel kirleticiler azaltılmış oldu.