Bakan Aşkın Bak'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Bakan Aşkın Bak'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Kayseri GündemEditör

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Valilik binasına gelişi sırasında Bakan Aşkın Bak’ı Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile protokol üyeleri karşıladı. Valilik önünde yapılan karşılamanın ardından Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Aşkın Bak, makamda Vali Çiçek ile görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a valilik ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.

Ziyaretin ardından Bakan Aşkın Bak, diğer programlarına katılmak üzere valilikten ayrıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gönüllü Kuruluşlardan İsrail'in Lübnan vahşetine kınama
Gönüllü Kuruluşlardan İsrail'in Lübnan vahşetine kınama
Akar: 'Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey'
Akar: 'Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey'
Enerji Bakanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne Üstün Başarı Belgesi
Enerji Bakanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne Üstün Başarı Belgesi
Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na tam not
Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na tam not
Ahilik Etkinlikleri protokol gösterisi olmaktan çıkarılmalı
Ahilik Etkinlikleri protokol gösterisi olmaktan çıkarılmalı
Keçe fabrikasındaki yangın 17 saatte ancak söndürülebildi
Keçe fabrikasındaki yangın 17 saatte ancak söndürülebildi