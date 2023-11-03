Yaşayan en önemli şairlerimizden birisi olan İsmet Özel anlatıldı.

Bu haftaki programda, Türkiye içinde ve Kayseri içinde önemli bir isim olan İsmet Özel anlatıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Konferans Salonunda gerçekleşen programda Araştırmacı Ali İhsan Fetih İsmet Özel’i anlattı.

Ali İhsan Fetih konuşmasında İsmet Özel’in hayatından bahsetti. İsmet Özel’in Kayseri’de doğduğunu babasının polis memuru olmasından dolayı Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunduğunu ifade etti. İsmet Özel’in edebiyat dünyasına adım atışı ve özellikle gençlik dönemlerinde sol görüşlü bir dünya görüşüne sahipken daha sonra İslami kimliği ön plana çıkan bir düşünce adamı olduğunu vurguladı.

Ali İhsan Fetih; İsmet Özel’in çıkardığı dergilerden ve kitaplardan da bahsederek şairlik yönü kuvvetli bir yazar olduğunun altını çizdi. Gençlik yıllarında Türkiye İşçi Partisi içinde görev yapan bir kişilikken daha sonra yazmış olduğu “Amentü” isimli şiirle sol düşünceyi terk ederek Müslümanca bir kimliği benimseyip Müslüman camianın önde gelen isimlerinden birisi haline geldiğini belirtti. İsmet Özel’in kendisine özellikle üstad Sezai Karakoç çizgisini benimsediğini ve Sezai Karakoç’un çıkardığı birçok yayında yazı ve şiirleri ile yer aldığını belirtti. Daha sonra özellikle 80’li yıllarda çıkarmış olduğu kitaplardan ve şiirlerinden bahsetti. Ali İhsan Fetih, İsmet Özel’in şu anda ülkemizde yaşayan en önemli şairlerden birisini olduğunu belirterek, kendisinin kuruculuğunu yaptığı İstiklal Marşı Derneği ile ilgili de bilgiler verdi. İstiklal Marşı Derneğini kurmasında etkili olan düşünce yapısını ve dernek faaliyetlerinde öne çıkan konuları ele aldı. İsmet Özel’in bazı kitapları ile ilgili de bilgiler veren Fetih İsmet Özel’in edebiyatçı ve şairlik yönünün yanı sıra bir aksiyon adamı olarak ön plana çıktığını ve bu yönüyle de gerek Müslüman camiada gerekse sol kesimde söylemlerinin önemli bir yere sahip olduğu bir edebiyatçı, şair ve düşünür olduğunun altını çizdi. Programın son bölümünde de İsmet Özel’in “Amentü” şiirini okuyarak konuşmasını tamamladı.