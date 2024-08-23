Bakan Uraloğlu'ndan AK Parti ve MHP İl Başkanığı'na ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Düver Şantiyesi’nde devam eden çalışmaları incelemek ve projede gelinen son durumu değerlendirmek üzere Kayseri’ye geldi. Çeşitli ziyaretler kapsamında ziyaretine Kayseri Valiliği’nde devam eden Bakan Uraloğlu, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Adnan Türkdamar, Şemseddin Erkaya, Ömer Tekeş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve il protokolü tarafından karşılandı.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Bakan Uraloğlu, beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Daha sonra Bakan Uraloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Ticaret, Sanayi, Borsa Odaları; Organize Sanayi Bölgeleri Başkanları ve Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Uraloğlu, AK Parti ve MHP İl Başkanlığına ziyaret etti.