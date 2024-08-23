Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 'Enflasyon kayıplarımızın telafi edilmesini istiyoruz'

Hak-İş Konfederasyonu vergi adaletsizliği, sendikal baskılar, yüksek enfalsyon, işten çıkarmalar ve sürgünler konusundaki hak kayıplarının giderilmesi konu başlıklarıyla düzenledikleri ilk mitingi Kayseri’de gerçekleştirdi. Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen mitingde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Yüksek enflasyon bizi eziyor, fakirleştiriyor, bizim cebimizdekini alıp götürüyor. Enflasyonun bir an evvel aşağı çekilmesini istiyoruz. Enflasyon kayıplarımızın telafi edilmesini istiyoruz. Ek protokolde dahil taleplerimizin değerlendirilmesini istiyoruz. Bu ülkenin kaynakları ve potansiyeli çalışanlara ve emeklilere daha fazla ücret vermeye yeter. Sorun kaynağın olmaması değil. Kaynakların kime gittiğidir. Son 4 yıl içerisinde çalışanların bütün emekçilerin milli gelirden aldığı pay yüzde 30-26’ya düşmüş durumda. Aynı dönemde iş verenlere sermayeye giden pay yüzde 70’lerin üzerinde. Bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. Milli gelirimiz 10 bin dolardan 13 bin dolara çıktı. Çalışanların milli gelirden aldığı pay iş verenlere gitti. Bizim itirazımız verginin toplanarak kime gittiğidir. Büyümeden elde edilen kaynakların kime gittiğidir. Ülke büyüyor, kaynak artıyor ama sermaye buradan aslan payını alıyor. İş verenlerin zihin dünyaları şu; işçiler maraba, bunlar efendi. Yok öyle bir düzen. Hükümetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ülkeyi yönetenlerden talep ediyoruz; adil bir vergi sistemi olsun, çok kazanan çok az kazanan az vergi versin. Ortalama bir ücret alan emekli kardeşimizin ödediği vergi en lüks yerlerde ofisi olan mühendislerin, doktorların, avukatların vergisinden daha fazla. Bu insafsızlık, adaletsizliktir. Adil bir vergi sistemi oluşana kadar Hak-İş olarak mücadeleye devam edeceğiz. Bu ülke 4 tarafı felaketlerle çevrili bir ülke. Ne yazık ki bu ülkenin bağımsız, özgür, güçlü, oyun kurucu bir devlet olması için ödemesi gereken bedeller var. Evlatlarımızı şehit vererek ödüyoruz. Yüksek enflasyonlarla ödüyoruz. Savunma sanayimizi hiç hesap yapmadan daha fazla destek vererek ödüyoruz. Bunun karşılığında da bu ülkede başı dik, onurlu, haysiyetli bir birer yurttaş olarak da yaşamak istiyoruz. Üstümüze düşen sorumluluğu yaparken de bizi de devletimiz, iş verenlerimiz, hükümetimiz görsün istiyoruz” şeklinde konuştu.