Barsama'da tır otomobile çarptı

Kayseri'de Barsama Mesire Alanı girişinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobil çarpıştı. Kaza yerine ekipler sevk edildi.

Barsama'da tır otomobile çarptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Barsama Mesire Alanı girişinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR ile çarpıştı. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, çevredekilerin ihbarı sonucu bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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