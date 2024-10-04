  • Haberler
  • Spor
  • Başakşehir - Kayserispor maçını Yasil Kol yönetecek

Başakşehir - Kayserispor maçını Yasil Kol yönetecek

Süper Lig'de Başakşehir FK ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol, bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak.

Başakşehir - Kayserispor maçını Yasil Kol yönetecek
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’de Başakşehir FK ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol, bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak.

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan Başakşehir FK - Kayserispor maçına Yasin kol atandı. Trabzon Bölgesi Süper Lig Hakemi, bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak. Yasin Kol; bugüne kadar 2 kez Başakşehir FK maçı yönetirken, 5 kez de Kayserispor maçında düdük çaldı. Başakşehir, Yasin Kol yönetimindeki maçlarda 1 kez kazanıp 1 kez kaybederken Kayserispor ise 2 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi aldı.

Yasin Kol; sarı kırmızılı takımın Alanyaspor ve Konyaspor’a yenildiği, Sivas 4 Eylül ve Kasımpaşa ile oynayıp kazandığı ve Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçları yönetmişti

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

MGK: 'İsrail saldırılarına karşı harekete geçilmeli'
MGK: 'İsrail saldırılarına karşı harekete geçilmeli'
KTO'da yılın ahisine kaftanı giydirildi
KTO'da yılın ahisine kaftanı giydirildi
Milletvekili Özsoy'dan sulak alanlar ve milli parklar için bakanlık ziyareti
Milletvekili Özsoy'dan sulak alanlar ve milli parklar için bakanlık ziyareti
Freni patlayan traktör 2 araca çarptı: 2 yaralı
Freni patlayan traktör 2 araca çarptı: 2 yaralı
Utandıran Tablo: Hileli ve Taklit ürün satan Kayserili firma sayımız 45'e çıktı
Utandıran Tablo: Hileli ve Taklit ürün satan Kayserili firma sayımız 45'e çıktı
Böhürler:  'Bugüne kadar BM kürsüsünden dünyaya çağrı yapan bir Türkiye Cumhurbaşkanı gördünüz mü?'
Böhürler:  "Bugüne kadar BM kürsüsünden dünyaya çağrı yapan bir Türkiye Cumhurbaşkanı gördünüz mü?"