İşitme cihazı kullanımında Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı firmalar tercih edilmeli

İşitme azlığı durumu ilaç tedavisi veya ameliyatla düzeltilemediğinde işitme cihazı kullanılması gerekir. Bu ise kişinin tercihidir. İşitme cihazı alırken ise Sağlık Bakanlığı’ndan belge almış firmalar tercih edilmelidir. İşitme Cihazları satışı yapan işletme sahibi Mehmetcan Tasacı, dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsederek, “İnsanların işitme kayıplarına yönelik çözümler bulmaya ve işitme cihazlarıyla bu sorunları gidermeye çalışıyoruz. Cihazlara işitmede anlama kayıplı insanlar genelde ihtiyaç duyuyor ve son teknolojiyle işitme cihazları tamamıyla anlamaya yönelik daha çok öne çıkıyor. İşitme kaybından çok anlamaya yönelik eksiklik yaşayan insanların bu ürünleri kullanması daha doğru olur. İşitme problemi olan insanların anlamaya yönelik kayıp yaşamadan bir an evvel işitme cihazı kullanması gerekir. Bu kullanımda da merdiven altı gibi yerlerden değil de, bizim gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı, denemelerini gerçekleştiren, hizmetini veren kurumlardan yardım alınması gerekiyor.İşitme kayıpları, kayıplar yaşanıldığında geri gelmesi zor sıkıntılı hastalıklardır. İşitme cihazı sürekli gelişim halinde, bunu ne kadar anlamaya yönelik yaparlarsa firmalar çok daha fazla rağbet eder. İşitme Merkezimize gelen kişilere, işitme cihazı uygulaması yapıyoruz. Bu uygulamayı da kulak, burun ve boğaz doktorundan aldığı raporla beraber veya denenmesi amacıyla getirdiği bir belgeyle beraber işitme cihazı uygulamasını deniyoruz. Uygulama sonrası en uygun cihazı tespit ediyoruz. Ürün sonrasında ise en az 5 sene tamir, bakım, onarım, ayarlamalar, temizlik şeklinde hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.